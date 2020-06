SPD: Verjährung von Kindermissbrauch muss abgeschafft werden

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Nach der Aufdeckung eines bundesweiten Pädophilen-Netzwerks und der Festnahme eines Tatverdächtigen in Hannover hat die SPD gefordert, die Verjährung bei Kindesmissbrauch abzuschaffen. «Die Meldungen über erneuten schweren Kindesmissbrauch sind unerträglich», sagte die SPD-Abgeordnete Wiebke Osigus am Montag in Hannover. Die Taten dürften unter keinen Umständen verjähren. «Vielfach werden Delikte erst Jahre später aufgedeckt und Täter ermittelt. Diese dürfen sich auch nach Jahrzehnten nicht in Sicherheit wiegen.» Nach der aktuellen Rechtslage gilt ab dem 30. Lebensjahr eines Missbrauchsopfers eine Verjährung zwischen fünf und 20 Jahren, je nach Schwere der Tat.

Osigus sagte, die Taten müssten ein Leben lang auf dem Führungszeugnis eines Täters zu sehen sein. «Die Wunden der Opfer «verjähren» auch nie ganz, so dass die Abschaffung der Verjährung zwingend ist». Für die SPD-Fraktion stehe zudem außer Frage, dass die Mindeststrafe für Sexualdelikte an Kindern deutlich erhöht werden müsste.

