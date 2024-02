SPD und SSW fordern Investoren für Werften

Der Schriftzug der Nobiskrug Werft ist an einer Halle angebracht. Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) –

Die Landtagsfraktionen von SPD und SSW fordern neue Investoren für die Werften Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Nobiskrug in Rendsburg. Nach einem Gespräch am Mittwoch mit Betriebsräten beider Unternehmen forderte die SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) müsse sich der Sache annehmen. «Das Vertrauen in den jetzigen Investor ist nicht mehr gegeben.» Investor Lars Windhorst warf sie vor, «wilde Sau» zu spielen. Zuletzt waren Löhne und Gehälter verspätet gezahlt worden.

Vertreter der Betriebsräte beider Unternehmen betonten die Bedeutung der Werften für Schleswig-Holstein. Sie könnten einen wichtigen Beitrag auch für die Energiewende leisten, zum Beispiel beim Bau von Offshore-Plattformen. IG-Metall-Vertreter Martin Bitter sagte, es gebe Interessenten. Jetzt müsse mit Gesprächen begonnen werden. FSG-Betriebsrat Jan Brandt warnte davor, dass die Werften das Fachpersonal nicht mehr halten könnten. Er sprach von 40 Abgängen innerhalb von drei Monaten.

Im November hatte Windhorst bei einem Runden Tisch mit Betriebsraten, der Landesregierung und dem maritimen Koordinator der Bundesregierung noch von einer Perspektive für die Werften gesprochen. Windhorst übernahm beide Werften vor wenigen Jahren.