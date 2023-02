SPD und Grüne wollen gesunde Ernährung an Schulen stärken

Hamburg (dpa/lno) –

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen gesunde Ernährung an Grundschulen fördern. Rund vierzig Hamburger Grundschulen sollen daher mehrmals die Woche kostenfrei Gemüse, Obst und Milch erhalten, teilten die Fraktionen am Sonntag mit. Die Initiative ist Teil eines EU-Schulprogramms und soll im Sommer zum Beginn des Schuljahres 2023/2024 starten. Die teilnehmenden Schulklassen können zusätzlich pädagogische Angebote wahrnehmen, etwa zu gesunden Essgewohnheiten oder zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Über den rot-grünen Antrag wird in der kommenden Bürgerschaftssitzung am 15. Februar abgestimmt.