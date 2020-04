SPD und Grüne sprechen über Schulpolitik

Peter Tschentscher (2.v.r), Erster Bürgermeister in Hamburg, spricht an der Seite von Melanie Leonhard (beide SPD, r), SPD-Landesvorsitzende und Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg, Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, und Anna Gallina (l), Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen bei einem Statement nach dem ersten Tag der Koalitionsverhandlungen im Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – SPD und Grüne sind am Montag zur zweiten Runde ihrer Koalitionsverhandlungen im Hamburger Rathaus zusammengekommen. Bei den Gesprächen – die aus Infektionsschutzgründen im Großen Festsaal stattfanden – sollte es um die Schulpolitik gehen. Nach der ersten Runde in der vergangenen Woche, bei der die Finanzpolitik im Mittelpunkt stand, hatten beide Seiten von inhaltsreichen Gesprächen in angenehmer Atmosphäre berichtet. Nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar war der Beginn der Koalitionsverhandlungen wegen der Corona-Krise zwei Mal verschoben worden.

SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 dagegen fast verdoppeln.