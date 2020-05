SPD und Grüne sprechen über Inneres und Rechtsextremismus

Peter Tschentscher (SPD, r), Erster Bürgermeister in Hamburg, und Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, geben ein Statement nach dem ersten Tag der Koalitionsverhandlungen im Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mit den Themen Inneres, Rechtsextremismus und Sport setzen SPD und Grüne in Hamburg ihre Koalitionsverhandlungen in vierter Runde fort. Wegen der Corona-Pandemie treffen sich die Delegationen am Sonntag (13.00 Uhr) erneut im Großen Festsaal des Rathauses, um den Abstand möglichst groß und das Infektionsrisiko gering zu halten.

Für Diskussionen könnten in dieser Runde unter anderem die Forderung nach einer Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums und des Schwarzfahrens sorgen. Die Grünen wollen damit Polizei und Justiz entlasten. Von einer ebenfalls im Wahlprogramm enthaltenen Forderung nach Lockerung des Vermummungsverbots waren sie schon vor der Wahl abgerückt. Unter anderem hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sich davon irritiert gezeigt.

Am vergangenen Mittwoch hatten sich beide Parteien auf eine uneingeschränkte Fortsetzung der Kulturförderung geeinigt. Weiteren Gesprächsbedarf offenbarte das Thema Wissenschaft. Zwei Tage zuvor gab es eine weitgehende Einigung über die Schulpolitik. So soll am Schulentwicklungsplan festgehalten werden, der den Bau von 44 neuen und den Ausbau weiterer 100 Schulen vorsieht. Zum Auftakt der coronabedingt mehrfach verschobenen Gespräche hatten die durch die Krise völlig veränderten finanziellen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt gestanden.

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.