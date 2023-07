SPD und Grüne nehmen rot-grün-roten Koalitionsvertrag an

Bremen (dpa) –

SPD und Grüne in Bremen haben mit großer Mehrheit den rot-grün-roten Koalitionsvertrag für die neue Wahlperiode gebilligt. Bei einem SPD-Landesparteitag am Samstag gab es unter den 130 Delegierten überwiegend Ja-Stimmen und nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Ebenso sah es nach Parteiangaben bei einer Mitgliederversammlung der Bremer Grünen aus.

Die Linkspartei wollte am Sonntag abstimmen. Rot-Grün-Rot regiert im kleinsten Bundesland seit 2019 zusammen. Der neue Koalitionsvertrag soll am Montag unterzeichnet werden, bevor die Bremische Bürgerschaft am Mittwoch (5.7.) den neuen Senat wählt.