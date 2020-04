SPD und Grüne in Koalitionsverhandlungen einig

Carsten Brosda (SPD), Senator für Kultur und Medien in Hamburg, schaut nach einer Pressekonferenz in die Kamera. Foto: Felix König/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – SPD und Grüne haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen in Hamburg auch im Bereich Kultur geeinigt. Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen sei man übereingekommen, dass viele Anstrengungen unternommen werden müssten, «um die Sicherheit der Strukturen und Sicherheit künstlerischer und kultureller Arbeit auch in Zukunft in unserer Stadt zu gewährleisten», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch im Anschluss an die dritte Verhandlungsrunde. Bereits angedachte Projekte würden fortgesetzt. Der Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Farid Müller betonte: «Wir sparen nicht in die Krise.»

Zum Bereich Wissenschaft äußerten sich SPD und Grüne zunächst nicht, da die Gespräche noch liefen. Die nächste Koalitionsrunde ist für Sonntag mit dem Bereich Inneres geplant. Am Montag hatten sich beide Parteien bereits in der Schulpolitik weitgehend verständigt. So soll unter anderem an dem Schulentwicklungsplan festgehalten werden, der den Bau von 44 neuen und den Ausbau weiterer 100 Schulen vorsieht.

In der vergangenen Woche hatte der Auftakt der Verhandlungen unter den durch die Corona-Krise völlig veränderten finanziellen Vorzeichen gestanden. Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Hamburgischen Bürgerschaft abschließen.

SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.