SPD und FDP sagen Parteitag wegen Coronavirus ab

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus haben FDP und SPD in Schleswig-Holstein ihre für Ende März geplanten Landesparteitage abgesagt. «Der Schutz der Gesundheit hat für uns Priorität», sagte SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb habe die Partei entschieden, den ursprünglich für den 21. März in Lübeck geplanten Landesparteitag abzusagen.

«In den Gesprächen mit unseren Dienstleistern für den Parteitag zeigen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der vielen Veranstaltungsabsagen», sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Das Land müsse Kleinstbetriebe und Selbstständige vor den Folgen des Ausbruchs des Coronavirus schützen. «Daher muss ein Hilfs-Fonds zur Verfügung gestellt werden.» Der könne besonders betroffenen Betrieben Liquidität zur Verfügung stellen und auch Selbstständige unterstützen, die nicht unter die Regeln des Infektionsschutzgesetzes fallen.

Zuvor hatte auch die FDP ihren für den 28. März geplanten Landesparteitag abgesagt. «Auf Veranstaltungen wie dem geplanten Landesparteitag kann es wegen der hohen Anzahl und der Intensitäten der Kontaktmöglichkeiten unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf sehr viele Personen kommen», teilten die Liberalen am Mittwoch mit. «Das wollen wir vermeiden.» Der Parteitag sollte in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stattfinden. Er soll voraussichtlich im Frühsommer nachgeholt werden.