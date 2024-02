SPD und CDU sehen sich durch Wahlumfrage bestätigt

Hamburg (dpa/lno) –

SPD und CDU in Hamburg sehen sich angesichts einer aktuellen Wahlumfrage des NDR ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl auf Kurs – wenn auch mit unterschiedlichem Ansatz. Die SPD-Landesvorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland verwiesen am Mittwoch darauf, dass die Sozialdemokraten der Umfrage zufolge stärkste Kraft in der Hansestadt bleiben würden, wäre am kommenden Sonntag Wahl. CDU-Partei- und Fraktionschef Dennis Thering betonte hingegen, dass die Zustimmungswerte zur Arbeit des rot-grünen Senats deutlich gesunken seien, während die CDU an Vertrauen gewonnen habe. Er erwartet von der Bürgerschaftswahl einen «echten Dreikampf».

Beide Seiten machten aber deutlich, dass es sich bei der Umfrage lediglich um einen Stimmungstest ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl handele.

Laut der von infratest dimap im Auftrag des NDR erhobenen Umfrage würde die SPD mit 30 Prozent weiterhin stärkste Kraft, bliebe aber deutlich hinter ihrem Wahlergebnis (39,2) von 2020 zurück. Die mitregierenden Grünen kämen demnach mit leichten Verlusten auf 21 Prozent (24,2), dicht gefolgt von der CDU, die sich mit 20 Prozent deutlich über ihrem Wahlergebnis von gut 11 Prozent bewegt. Die AfD könnte zwar weiter zulegen, bliebe aber mit 9 Prozent (2020: 5,3) einstellig. Die Linke müsste mit Verlusten rechnen, bliebe aber mit 7 Prozent (9,1) sicher in der Bürgerschaft. Die FDP dagegen müsste mit 5 Prozent auch aktuell um den Einzug bangen.

«Der SPD wird zugetraut, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die Zukunft Hamburgs erfolgreich zu gestalten. Das ist in unruhigen Zeiten ein hohes Gut», erklärten Leonhard und Weiland. «Für uns sind die aktuellen Zahlen daher Bestätigung und Ansporn gleichermaßen.»

Die CDU werde ihren Kurs angesichts der Umfrage fortsetzen und «bis zum Schluss um jede Stimme kämpfen», sagte Thering. «Wir machen denen, die mit dem rot-grünen Senat unzufrieden sind, ein klares Angebot für mehr Sicherheit, einen fließenden Verkehr, eine starke Wirtschaft, einen wettbewerbsfähigen Hafen und gute Bildung.»