SPD stellt Landesliste für die Bürgerschaftswahl auf

Der Landesvorstand der SPD Hamburg möchte mit Bürgermeister Peter Tschentscher an der Spitze in den Bürgerschaftswahlkampf. Das letzte Wort hat am Samstag eine Landesvertredendenversammlung. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die in Hamburg regierende SPD stellt heute (10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bürgerschaftswahl am 2. März auf. Einem Vorschlag des Landesvorstands zufolge sollen die Sozialdemokraten mit Bürgermeister Peter Tschentscher an der Spitze in den Wahlkampf ziehen. Danach folgen auf den Plätzen zwei bis vier Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Fraktionschef Dirk Kienscherf und die Parteivorsitzende und Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Mit diesem Quartett an der Spitze ist die SPD bereits in die Bürgerschaftswahl 2020 gezogen.

Bei der Versammlung im Congress Center Hamburg (CCH) werden rund 350 Landesvertreterinnen und -vertreter erwartet. Die Wahl der 60-köpfigen Landesliste beginne nach der Rede von Bürgermeister Tschentscher und der Aussprache. Die Listenplätze fünf bis elf sind dem Vorschlag des Landesvorstands zufolge den Vertretern der sieben Kreise vorbehalten. Dies sind Milan Pein (Eimsbüttel), Juliane Timmermann (Wandsbek), Arne Platzbecker (Mitte), Ksenija Bekeris (Nord), Sören Platten (Altona), Claudia Loss (Harburg) und Alexander Mohrenberg (Bergedorf).