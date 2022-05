SPD-Spitze berät über Wahlschlappe in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Die Spitze der Nord-SPD hat mit der Analyse der Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein begonnen. «Wir werden uns jetzt auf starke Oppositionsarbeit einrichten», sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli vor Beratungen des geschäftsführenden Landesvorstands am Montag in Kiel. Sie kündigte an, sich am Dienstag der Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende im Landtag zu stellen.

Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sagte, «wir werden als Team weiterarbeiten». Er werde in der kleineren SPD-Fraktion weiter für seine Inhalte arbeiten. Statt bislang 21 Sitzen hat die Partei im neuen Landtag nur noch 12 Mandate.

Mit Blick auf die Koalitionsoptionen der CDU sagte Losse-Müller, «beide Konstellationen brauchen eine starke Gegenstimmen und bieten für die SPD auch Chancen». Eine schwarz-grüne und eine schwarz-gelbe Koalition verlangten aber unterschiedliche Oppositionsstrategien. Midyatli betonte: «Wir nehmen das, was kommt.»

Die CDU hatte die Wahl am Sonntag nach kräftigen Zuwächsen um gut 11 Punkte mit 43,4 Prozent klar gewonnen, die SPD stürzte auf 16,0 Prozent ab und holte damit ihr weitaus schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. Sie gewann keinen einzigen Wahlkreis.