SPD-Politiker mahnt krisensicheres Konzept für MV Werften an

Tilo Gundlack (SPD) sitzt im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Schwerin/Wismar (dpa) – Der SPD-Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack sieht die Zukunft der MV-Werften im Bau kleinerer Kreuzfahrtschiffe und erwartet dazu vom malaysischen Werfteigner rasch die erforderlichen Kurskorrekturen. «Die Corona-Krise hat gezeigt, wie anfällig die klassischen Kreuzfahrtbetreiber sind. Große Schiffe mit zu vielen Menschen an Bord, das wird nach Corona nicht mehr funktionieren», erklärte Gundlack am Montag in Schwerin. Der Umbruch müsse als Chance begriffen und die Produktion umgestellt werden. «Um die Zukunft von tausenden Arbeitsplätzen, Fachwissen und Tradition in MV zu sichern, fordern wir jetzt zügiges Handeln», so Gundlack.

Zu den MV Werften, die von der malaysischen Genting-Gruppe übernommen worden waren und zuletzt insgesamt wieder 3100 Beschäftige zählten, gehören die Standorte in Wismar, Rostock und Stralsund. In Wismar entsteht derzeit das erste Schiff der sogenannten Global Class für bis zu 9500 Passagiere. Infolge der Corona-Krise ruht aber seit Mitte März die Arbeit auf den MV Werften.

Genting ist selbst unter anderem auf dem Sektor Schiffsreisen tätig und hat mit enormen Einnahmeausfällen zu kämpfen. Deshalb hoffen die Werften auf 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes. Mit Hilfe des Corona-Schutzschirms soll die Finanzierung der milliardenschweren Schiffsneubauten für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt gesichert werden. Zuletzt hatten das Land Mecklenburg-Vorpommern und Banken ein Finanzpolster von 175 Millionen Euro freigegeben, damit die Schiffbaubetriebe Zulieferer bezahlen und so den Juli und August überstehen können.

«Mit der vorerst abgewendeten Insolvenz der MV Werften wurde nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung unternommen», betonte Gundlack. Nun sei Genting am Zug, um ein krisensicheres Konzept für die nächsten Jahre vorzulegen.