SPD-Parteitag will Olympia-Resolution verabschieden

Hamburg (dpa/lno) –

Die SPD Hamburg will heute (9.00 Uhr) auf einem Landesparteitag eine Resolution für Olympische Spiele in der Hansestadt verabschieden. «Wir sagen Ja zu Olympia in Hamburg und ermutigen alle Hamburgerinnen und Hamburger, beim Referendum am 31. Mai mit „Ja“ zu stimmen!», heißt es in dem dreiseitigen Text. Dazu wird auch eine Rede von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet.

Insgesamt wollen die rund 300 erwarteten Delegierten in der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation über weit mehr als 100 Anträge aus unterschiedlichsten Politikbereichen beraten. Allein das Antragsbuch hat mehr als 200 Seiten. Der Leitantrag des Landesvorstands steht unter dem Titel «Heute investieren und konsolidieren, damit Hamburg auch morgen stark und solidarisch bleibt!»