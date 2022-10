Hamburg (dpa/lno) –

Unbekannte haben an die Fenster des SPD-Kreisbüros in Hamburg-Harburg Farbe geworfen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben vom Freitag von einer politisch motivierten Tat aus. Ein Mitarbeiter des Büros habe am Donnerstag die Polizei alarmiert, nachdem ihm mehrere rote und pinkfarbene Flecken an Fenstern des Büros aufgefallen waren. Demnach habe es sich um Farbbomben in Glasbehältnissen gehandelt. Die Polizei sucht Zeugen.