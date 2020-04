SPD-Landtagsfraktion will das Bafög ausweiten

Kiel (dpa/lno) – Die SPD-Fraktion im Landtag von Schleswig-Holstein will die finanzielle Unterstützung der Studierenden an den Universitäten und Hochschulen des Landes ausweiten. «Die Corona-Krise stellt viele Studierende vor kaum zu bewältigende Probleme bei der Finanzierung ihrer Lebenshaltungskosten und ihres Studiums, da zahllose Nebenjobs weggefallen sind, auf die sie angewiesen sind», sagte der hochschulpolitische Sprecher Heiner Dunckel in einer Pressemitteilung von Samstag.

Dunckel übte Kritik an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), die «den Vorschlag der Kultusminister, den Kreis der Bezugsberechtigten auszuweiten, mit Verweis auf die personelle Ausstattung der Bafög-Ämter vom Tisch fegt». Das Bafög sei das wichtigste staatliche Instrument der Studienförderung und sollte ausgeweitet werden.

SPD-Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein