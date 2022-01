SPD-Landeschefin stellt Listenvorschlag zur Landtagswahl vor

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli spricht im Landtag. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, präsentiert am Samstag in Kiel (13.00 Uhr) den Vorschlag des Landesvorstandes für die Kandidatenliste zur Landtagswahl am 8. Mai. Als Spitzenkandidat gesetzt ist Thomas Losse-Müller, der den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) ablösen will. Auf Listenplatz zwei wird die Landes- und Fraktionsvorsitzende Midyatli erwartet. Die Entscheidung über die Liste fällt auf einer Landeswahlkonferenz am 5. Februar in Neumünster.

Derzeit ist die SPD im Landtag mit 21 Abgeordneten die zweitstärkste Fraktion nach der CDU (25). Die jüngste Umfrage von Infratest dimap sah die CDU bei der Sonntagsfrage mit 28 Prozent vor der SPD mit 23 und den Grünen mit 20 Prozent.

