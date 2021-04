SPD-Landeschefin Midyatli optimistisch für Landtagswahl

Serpil Midyatli (SPD), Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – Gut ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt sich die SPD optimistisch für eine Rückkehr in die Regierung. «Ich gehe in diese Landtagswahl, um diese gemeinsam mit euch zu gewinnen», sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Samstag beim ersten Online-Parteitag der Nord-SPD. «Wir werden ein starkes Programm haben.» Die SPD werde auch das beste Personalangebot machen, sagte Midyatli, ohne darauf weiter einzugehen. «Prozentpunkt für Prozentpunkt werden wir aufholen.»

Midyatli äußerte sich auch zuversichtlich, die Grünen als Bündnispartner zurückgewinnen zu können. «Im nächsten Jahr kämpfen wir gemeinsam dafür, dass Schleswig-Holstein eine progressive Regierung bekommt, mit Mut zum Handeln für unser Land», sagte sie.

Die seit zwei Jahren als Landesvorsitzende amtierende Midyatli tritt bei dem Online-Parteitag ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an. Das Ergebnis wird erst am Sonntagabend nach einer Urnenwahl feststehen.

Der zugeschaltete SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gab sich trotz der niedrigen Umfragewerte für seine Partei zuversichtlich für die Bundestagswahl am 26. September. Die SPD wolle die nächste Bundesregierung führen, er wolle Kanzler werden. CDU und CSU würden nicht die Ergebnisse erzielen, von denen sie noch vor Monaten geträumt hätten, so Scholz.

