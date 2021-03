SPD-Landeschefin fordert mehr Freiheit im Freien

Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli spricht im Kieler Landtag. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die SPD-Spitze in Schleswig-Holstein verlangt eine Entschärfung der Kontaktregeln in der Corona-Pandemie. «Konkret sollten die für viele unverständlichen Verweilverbote im Freien aufgehoben werden», sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Zudem kann zum Beispiel die Außengastronomie dadurch früher geöffnet werden.» Midyatli verwies auf «inzwischen sehr verlässliche Erkenntnisse, dass im Freien kaum Infektionen stattfinden. Das bessere Wetter sollten wir für mehr Freiheiten nutzen.»

Derzeit dürfen sich im Norden die Mitglieder eines Hausstandes nur mit einer weiteren Person treffen, auch im Freien. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mittlerweile angekündigt, dass die Regel für den Außenbereich auf fünf Personen oder zwei Haushalte geändert werden soll.

Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch schlug Midyatli zudem vor, Corona-Erstimpfungen mit allen Impfstoffen vorzuziehen und keine Dosen für die Zweitimpfung zu lagern. «Das garantiert mehr Menschen einen Schutz vor schweren Erkrankungen», sagte Midyatli, die auch SPD-Bundesvize ist.

Die MPK müsse jetzt endlich einen echten Stufenplan vorlegen, der für möglichst alle Bundesländer die Grundlage für Entscheidungen wird. «Er sollte sich nicht nur an der Inzidenz, sondern auch an der Impfentwicklung und den Testungen orientieren.» Würden in Schulen wöchentliche Antigentests für Schüler und Lehrkräfte angeboten, könnte dies eine zeitnahe Öffnung auch für die weiterführenden Schulen ermöglichen.

