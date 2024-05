SPD kritisiert Unterrichtsausfall in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat hat den aus seiner Sicht zu häufigen Unterrichtsausfall an den Schulen in Schleswig-Holstein bemängelt. An allgemeinbildenden Schulen fallen 2,7 Prozent der Stunden und an berufsbildenden Schulen 3,8 Prozent der Stunden ersatzlos aus, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums für den Bildungsausschuss des Landtags hervorgeht. Hinzu komme nicht planmäßig erteilter Unterricht von 9,5 Prozent beziehungsweise 9,9 Prozent, zu dem sogenanntes eigenverantwortliches Lernen der Schüler gehöre, sagte Habersaat am Montag. «Auch hier liegt eine Erklärung für die schlechten Ergebnisse Schleswig-Holsteins bei den jüngsten Bildungsvergleichen.»