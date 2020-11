SPD kritisiert Streichung der Mittel für Einbruchschutz

Ein Einbrecher benutzt ein Brecheisen, um eine Tür zu öffnen. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Maßnahmen für privaten Einbruchschutz sollten nach Auffassung der SPD auch in Zukunft vom Land finanziell unterstützt werden. «Dass die Landesregierung in ihrem aktuellen Haushaltsentwurf die Mittel für den Einbruchschutz in Höhe von 1,8 Millionen Euro nicht wieder eingeplant hat, ist das falsche Signal», kritisierte die polizeipolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Kathrin Bockey.

Das von der damaligen Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW aufgelegte Programm, das Eigenheimbesitzer und Mieter zu baulichen Sicherungsmaßnahmen ermutigen sollte, sei in den vergangenen Jahren ein voller Erfolg gewesen. «Es hat das Leben in unserem Land sicherer gemacht!» Die gestrichenen Mittel sollten wieder in den Haushalt aufgenommen werden, forderte Bockey.

Bis zu 15 Prozent der Investitionskosten für bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Einbrüche habe das Land über die Investitionsbank Schleswig-Holstein bisher dazu gegeben. «Das Verhältnis von Einbruchsversuchen also abgebrochenen Taten, zu vollendeten Delikten hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Das ist in meinen Augen eindeutig auch auf den verbesserten Einbruchschutz zurückzuführen», sagte Bockey. Die Devise sollte lauten: «Nachbessern, nicht nachlassen beim Einbruchschutz!»

Im Jahr 2019 sank den Angaben zufolge die Zahl der Einbrüche in Schleswig-Holstein das fünfte Jahr in Folge. Es wurden 4476 Fälle registriert. Da durch die Corona-Pandemie die Menschen wesentlich mehr Zeit zu Hause verbrächten, sei mit weiter sinkenden Zahlen zu rechnen. Das werde aber mittelfristig nicht so bleiben, sagte Bockey.