SPD kritisiert Corona-Management der Regierung scharf

Serpil Midyatli (SPD), Fraktions- und Landesvorsitzende ihrer Partei. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Angesichts steigender Infektionszahlen hat die SPD den Kurs der Landesregierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie scharf kritisiert. «Sie entschieden sich für easy going, wird schon werden», sagte SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli am Mittwoch im Landtag an Regierungschef Daniel Günther (CDU) gerichtet. Zunächst habe sich Günther für seine lockere Politik feiern lassen. Erst vor zwei Wochen sei der Regierung klar geworden, dass gehandelt werden müsse. «Die Halbwertzeit ihrer Politik ist beachtlich kurz.»

Der im September von der Jamaika-Koalition eingeschlagene Lockerungskurs habe sich als Holzweg erwiesen, sagte Midyatli. «Spätestens Ende September wurde es nötig zu handeln.» Stattdessen habe die Regierung Warnungen ignoriert. Am Ende habe der Paradigmenwechsel keine zwei Monate Bestand gehabt, ähnlich wie der Wegfall der Maskenpflicht im Schulunterricht. Notwendig sind nach Ansicht der SPD noch schärfere Maßnahmen als die, die Anfang der Woche in Kraft getreten sind. Die Fraktion will unter anderem 2G-plus bei größeren Veranstaltungen drinnen.

Bei 2G haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, bei 2G-plus brauchen diese zusätzlich einen negativen Test.

