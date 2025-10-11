SPD Hamburg wählt Landesvorstand

Hamburg (dpa/lno) –

Die SPD Hamburg wählt heute (ab 9.30 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Die beiden bisherigen Vorsitzenden, Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und Nils Weiland, wollen nach Parteiangaben wieder antreten. Gegenkandidaten sind bislang nicht bekannt.

Als Gäste erwartet werden im Bürgerhaus Wilhelmsburg unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher sowie der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange. Neben der Beratung mehrerer Anträge wollen die Sozialdemokraten zudem der früheren Bürgerschafts- und Europaabgeordneten Christa Randzio-Plath die Willy-Brandt-Medaille verleihen.

Leonhard führt die SPD Hamburg bereits seit 2018, Weiland wurde 2021 zum Co-Vorsitzenden gewählt. Bei ihrer jüngsten Wiederwahl 2023 hatte Leonhard 91,5 Prozent der Stimmen erhalten – etwas weniger als 2021. Weiland wiederum konnte sein Ergebnis leicht auf 79,2 Prozent verbessern.