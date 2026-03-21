SPD Hamburg verabschiedet Pro-Olympia-Resolution

Hamburg (dpa/lno) –

Die SPD Hamburg hat sich mit großer Mehrheit hinter eine mögliche Bewerbung der Hansestadt für Olympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 gestellt. Auf einem Landesparteitag verabschiedeten die Genossen am Samstag eine entsprechende Resolution. Darin heißt es unter anderem: «Wir sagen Ja zu Olympia in Hamburg und ermutigen alle Hamburgerinnen und Hamburger, beim Referendum am 31. Mai mit „Ja“ zu stimmen!» Zuvor hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei den knapp 300 Delegierten um Zustimmung geworben. Neben Hamburg wollen München, Berlin und Nordrhein-Westfalen Austragungsort der Spiele werden.