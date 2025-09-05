SPD hält Seilbahn für gute Idee

Bremen (dpa/lni) –

Seit Jahren kursiert die Idee, jetzt hat sich auch die SPD dafür ausgesprochen: eine Seilbahn in Bremen. Dabei solle es nicht um eine touristische Attraktion gehen, sondern um einen Beitrag zum Nahverkehr, sagte Fraktionschef Mustafa Güngör nach einem Bericht des «Weser-Kuriers» bei einer Podiumsdiskussion. «Wenn das bei der Verbesserung des Angebots helfen kann, sollte man das genauer untersuchen», sagte er. Güngör sprach sich für eine Machbarkeitsstudie aus.

Schon vor Jahren hatte die Bremer Wirtschaftsbehörde erklärt, eine Seilbahn sei zuverlässig, sicher, CO2-arm und könne eine ideale Ergänzung sein. Dabei ging es um eine Seilbahn für die Bremer Überseestadt.