SPD, Grüne, CDU und Linke motvieren zu Wahlbeteiligung

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Europa- und Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr und die Bürgerschaftswahl 2025 wollen SPD, Grüne, CDU und Linke möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger zur Stimmabgabe motivieren. In einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen für die Bürgerschaftssitzung an diesem Mittwoch wird die Neuauflage einer entsprechenden Informationskampagne gefordert. Dafür sollen knapp 1,5 Millionen Euro für beide Jahre zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen die Bezirke zusätzliche Mittel zur Jugendbildung erhalten.

«Bereits bei der letzten Bürgerschaftswahl war die Kampagne «Wähl dich warm» ein großer Erfolg», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ole Thorben Buschhüter, am Dienstag. «Die Kampagne soll die Hamburgerinnen und Hamburger auch an Orten, wo politische Werbung normalerweise nicht stattfindet, niedrigschwellig und überparteilich informieren.»

In Zeiten von Unsicherheit und Polarisierung sei es von entscheidender Bedeutung, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung der Demokratie teilnehmen, sagte Sina Koriath von den Grünen. «Der einfachste Weg dazu führt über die Wahlurne.»

Nur wer zur Wahl gehe, bestimme mit, wer ins Parlament einziehe, sagte André Trepoll von der CDU. Er appellierte an die Bürger: «Nehmen Sie Ihr demokratisches Mitwirkungsrecht wahr – eine hohe Wahlbeteiligung ist wichtig!»

Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der Linksfraktion, Cansu Özdemir. «Gerade in Zeiten, in denen antidemokratische Strömungen auf dem Vormarsch sind, ist es sinnvoll aufzuzeigen, dass es einen Unterschied macht, wer in den Parlamenten sitzt», sagte sie.