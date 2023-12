SPD-Fraktionsvorsitzender Losse-Müller tritt zurück

Kiel (dpa/lno) –

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, wird am 12. Dezember von seinem Amt zurücktreten. Ebenso wolle er im April kommenden Jahres sei Landtagsmandat niederlegen, teilte er am Dienstag in einem Brief an seine Parteimitglieder mit.

Es bedeute ihm sehr viel, dass er trotz der Wahlniederlage im Mai 2022 wieder zum Vorsitzenden gewählt worden sei, schrieb Losse-Müller weiter. Er habe in den letzten drei Jahren viel über seine Stärken und Schwächen gelernt. In Zukunft sollen andere «die Bühne des Landtages» nutzen können.

Losse-Müller wird nach eigenen Angaben zur Stiftung Klimaneutralität wechseln und dort als dritter Geschäftsführer den neu gegründeten Sozial-Klimarat verantworten. Parallel dazu wolle der bisherige Vorsitzende weiter in der SPD aktiv sein und sich in inhaltliche Debatten einbringen.