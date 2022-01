SPD-Fraktionschefin im Landtag tritt nicht wieder an

Hannover (dpa/lni) – Johanne Modder, SPD-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, will bei der Landtagswahl im Oktober nicht erneut antreten. Sie habe ihren Parteigremien angekündigt, auf eine neue Bewerbung in ihrem Wahlkreis Leer-Borkum zu verzichten, berichteten das Politikjournal «Rundblick» und die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (Donnerstag). Modder vertritt den Wahlkreis seit 19 Jahren als direkt gewählte Abgeordnete. «Es war mir allerdings immer wichtig, den Zeitpunkt des Abschieds selbst zu bestimmen und den richtigen Zeitpunkt dabei nicht zu verpassen», schrieb sie demnach.

Es sei Zeit für einen Generationswechsel, erklärte die 61-Jährige in einem Schreiben an die Mitglieder ihres Wahlkreises. In den vergangenen Jahren sei «die Familie ein bisschen kurz gekommen». Modder kam über die Kommunalpolitik in die Landespolitik, die gelernte Verwaltungsangestellte steht seit 2013 an der Spitze der SPD-Fraktion.

Modder zählte den Berichten zufolge früh zum Unterstützerkreis von Ministerpräsident Stephan Weil – «auch als in ihrem SPD-Bezirk noch Olaf Lies mit Weil um die Führung konkurrierte». Sie betonte, die große Koalition habe fast 90 Prozent ihrer Ziele aus dem Koalitionsvertrag verwirklicht, aber noch einiges «in der Pipeline». In der Kommunalpolitik werde sie aktiv bleiben, sagte Modder der Zeitung.

