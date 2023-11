SPD-Fraktionschef will Aufarbeitung der Sicherheitsmaßnahmen

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hat nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme ein Aufarbeiten der Sicherheitsmaßnahmen gefordert. «Jetzt muss geklärt werden, wie es zu dem ernsten Sicherheitsverstoß kommen konnte und welche zusätzlichen Maßnahmen zukünftig ergriffen werden müsse», sagte Kienscherf. Darüber hinaus werde mit den Verantwortlichen am Flughafen gesprochen und das Thema auch parlamentarisch aufgearbeitet.

Am Samstagabend hatte der Geiselnehmer am Flughafen eine Absperrung durchbrochen und war mit dem Auto aufs Vorfeld des Airports gerast. Im Auto saß seine vier Jahre alte Tochter. Nach einem mehr als 18-stündigen Nervenkrieg hatte sich der Mann am Sonntagnachmittag der Polizei ergeben.