SPD-Fraktion: Kienscherf als Vorstandsvorsitzender bestätigt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger SPD hat ihren Fraktionschef Dirk Kienscherf bei den Vorstandswahlen am Montag im Amt bestätigt. Der alte und neue Vorstandsvorsitzende habe eine Zustimmung von 98 Prozent erreicht, teilte die SPD-Fraktion Hamburg am Montagabend mit. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Ksenija Bekeris, Martina Koeppen und Juliane Timmermann seien bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen zur Halbzeit der Legislaturperiode ebenfalls wiedergewählt worden. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Ole Thorben Buschhüter, werde sein Amt weiter ausüben.

«Ich danke allen Abgeordneten für das große Engagement in den vergangenen zwei Jahren und für das entgegengebrachte Vertrauen», sagte Kienscherf laut Mitteilung. Die SPD-Fraktion werde weiter für soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in Hamburg arbeiten. «Gerade in Krisenzeiten werden wir die ganze Stadt im Blick behalten», sagte der Sozialdemokrat. Die SPD-Fraktion bezeichnete das Ergebnis der Vorstandswahl als starkes Signal der Geschlossenheit in Zeiten großer Herausforderungen.