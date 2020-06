SPD fordert Verzicht auf Dividenden bei Staatshilfen

Fahnen der SPD wehen vor einer Veranstaltungshalle. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die SPD hat ein Verbot zur Ausschüttung von Dividenden und Gewinnen für Unternehmen gefordert, die in der Corona-Krise staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. «Im Interesse der eigenen Zukunftssicherung sollten Unternehmen bei den in den kommenden Tagen und Wochen anstehenden Hauptversammlungen grundsätzlich auf die Ausschüttung von Gewinnen an Anteilseigner verzichten», sagte der SPD-Wirtschaftspolitiker Thomas Hölck der Deutschen Presse-Agentur. Dies müsse für den Zeitraum gelten, in dem die Firmen Mittel zur Rekapitalisierung vom Staat beziehen oder umfangreiche Garantien erhalten.

«Das hierdurch im Unternehmen verbleibende Kapital sollte vielmehr zur Weiterbildung der Mitarbeiter und für Investitionen in Innovation und Forschung und somit zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens genutzt werden», sagte Hölck. Von Unternehmen, die Hilfen in Anspruch nehmen, erwarte er zudem, dass sich diese bei unvermeidbaren Restrukturierungsmaßnahmen an Tariftreue und Mitbestimmung halten und sich eng mit Betriebsrat und Gewerkschaften abstimmen.

Die Unternehmen müssten sich an die Regeln halten und dürften sich «nicht an unfairen Steuervermeidungspraktiken, zum Beispiel durch Gewinnverlagerung in Steuerparadiese, beteiligen», sagte Hölck. In einem Landtagsantrag fordert sein Fraktion die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für diese Regeln einzusetzen.

Der Bund und das Land Schleswig-Holstein haben notleidende Betriebe in der Corona-Krise bisher mit rund 570 Millionen Euro unterstützt. Der größte Anteil entfällt mit 365 Millionen Euro auf Soforthilfen des Bundes für Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern. Das geht aus einer Übersicht des Wirtschaftsministeriums in Kiel hervor. Demnach hat jeder zweite dazu berechtigte Betrieb einen Antrag gestellt. Dieses Programm war bis zum 31. Mai befristet.