SPD fordert sofortige Aufhebung der Haushaltssperre

Kiel (dpa/lno) –

Die Oppositionsfraktionen SPD und SSW wollen die umstrittene Haushaltspolitik der schwarz-grünen Landesregierung in Kiel in einer Sondersitzung des Landtags aufarbeiten. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller forderte die Regierung am Mittwoch auf, die Haushaltssperre sofort aufzuheben. «Sie war offensichtlich eine Kurzschlussreaktion», erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Schon jetzt sei der Schaden im Land groß. «Das entstandene Chaos und die angekündigten Kürzungen erfordern eine schnelle Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in einer Sondersitzung des Landtags in der nächsten Woche.»

Das Land brauche eine Regierung, die überlegt handele, sagte Losse-Müller. Eine kleinteilige, technokratische Haushaltspolitik werde den eigentlichen Aufgaben nicht gerecht. «Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie jetzt die Probleme der Menschen löst und sich nicht um sich selbst dreht.»

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) kündigte am Mittwoch an, die am Dienstag vergangener Woche wegen stark gesunkener Einnahmeerwartungen verhängte Haushaltssperre solle Ende nächster Woche aufgehoben werden. Bis diesen Freitag sollen Ministerien und Staatskanzlei Einsparvorschläge machen, um wegbrechende Steuereinnahmen auszugleichen.

«Was die Landesregierung hier abliefert, ist nicht weniger als die chaotischste Haushaltspolitik, die ich bisher erlebt habe», sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms, der seit 2000 im Landtag sitzt. «Erst lässt Ministerin Heinold pünktlich nach der Kommunalwahl die Alarmglocken schrillen, zieht das scharfe Schwert der Haushaltssperre, und eine Woche später bläst sie den Alarm einfach wieder ab?» Das sei entweder sehr unprofessionell oder äußerst dreist. CDU und Grünen drohe der Landeshaushalt zu entgleiten, was mehr als beunruhigend sei. Deshalb müsse der Landtag in einer Sondersitzung die Vorkommnisse aufarbeiten. Harms warnte vor Einschnitten in den Bereichen Kultur, Sport und Soziales.