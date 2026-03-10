SPD fordert mehr Einsatz für Werften in Schleswig-Holstein

Flensburg (dpa/lno) –

Die SPD fordert von Schwarz-Grün mehr Unterstützung für die Werften in Schleswig-Holstein. «Die Landesregierung muss sich deutlich stärker für neue Aufträge und eine klare Perspektive für die Werften im Land einsetzen», sagte SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli nach einem Besuch der Flensburger Werft FSG Shipyard GmbH. Die Heinrich Rönne Gruppe hatte die FSG nach deren Insolvenz Ende Januar 2025 übernommen.

«Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage braucht es eine Strategie, die unseren Werften Planungssicherheit gibt und maritime Industriekompetenz langfristig sichert», sagte Midyatli. Das Nachbarland Dänemark investiere derzeit massiv in seine Sicherheit. «Daraus können sich auch Chancen für die maritime Wirtschaft in Schleswig-Holstein ergeben.»

Strategische Bedeutung

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) müsse diese Entwicklungen aktiv begleiten und sich für Kooperationen und Aufträge stark machen, sagte Midyatli. «Werften sind für unser Land von einer unverzichtbaren strategischen Bedeutung.»

Midyatli und Mitglieder ihrer Fraktion hatten sich mit der Geschäftsführung der Werft zu einem Austausch über die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven des Werftstandorts getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Stabilisierung der Werft, mögliche neue Aufträge sowie die Bedeutung der maritimen Industrie für Schleswig-Holstein.