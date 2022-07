SPD fordert Landesstrategie gegen Fachkräftemangel

Kiel (dpa/lno) –

Die SPD in Schleswig-Holstein fordert eine Strategie des Landes gegen den in vielen Bereichen zunehmenden Fachkräftemangel. Dieser sei zum Beispiel im Tourismus, bei Heilberufen und auf dem Bau sehr drastisch, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller am Freitag in Kiel. «Die Landesregierung muss benennen, in welchen Sektoren wir Fachkräftemangel durch Zuwanderung sinnvoll beheben können.» Dann sollte eine Agentur ermitteln, woher solche Kräfte kommen können. Losse-Müller machte deutlich, dass hier erhebliche Anstrengungen nötig seien: «Die Lösung muss so groß sein wie das Problem», sagte er. «Wir müssen in aktives Suchen und Anwerben kommen.»

Hier müsse das Land eine wichtige Management-Aufgabe stemmen. «Dafür braucht es eine Organisation.» Auch die SPD-Fraktion werde sich mit dem Thema eingehend befassen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und Grünen den Kampf gegen Fachkräftemangel ebenfalls zu einer Schwerpunktaufgabe erklärt. Einige Leitlinien stehen im Koalitionsvertrag. Demnach soll es auch eine gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland geben. Zudem soll die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse beschleunigt werden.

Der Fachkräftemangel sei in allen Bereichen enorm, sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli nach einer Sommerreise zu nordfriesischen Inseln. Dies zeige sich zum Beispiel an beschränkten Öffnungszeiten in der Gastronomie und im Tourismus. Und wenn man eine Fachkraft finde, gebe es für sie oft keinen bezahlbaren Wohnraum. Für eine Wohnung auf Sylt lägen 600 Nachfragen oder Anmeldungen vor.

Ein limitierender Faktor für den Bau neuer Wohnungen sei auch Mangel an geeigneten und zur Verfügung stehenden Flächen, sagte Midyatli. Sie befürwortete einen Inselbonus bei Förderkriterien für Zuschüsse pro Quadratmeter: Auf den Inseln sei Bauen noch einmal um 45 Prozent teurer als auf dem Festland. Inseln wie Sylt, Pellworm und Föhr bräuchten auch mehr Unterstützung von Landesbehörden und eine bessere Kommunikation mit diesen.

Die Wohnungssituation könne ein wachstumshemmender Faktor werden, sagte Losse-Müller unter Hinweis auf die geplante große Batteriezellenfabrik bei Heide, das LNG-Terminal in Brunsbüttel und die Erweiterung des Marinestützpunktes Eckernförde. Das Förderinstrumentarium für bezahlbaren Wohnraum müsse grundlegend überarbeitet werden. Ein nützliches Instrument könnte die Umsetzung eines Wohnraumschutzgesetzes sein, um unter anderem die Zweckentfremdung von Wohnraum durch Ferienwohnungen oder Zweitwohnungen einzudämmen. Die SPD hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, die schwarz-grüne Landesregierung einen angekündigt.

Diese müsse dringend auch einen klaren Corona-Plan vorlegen, sagte Losse-Mülller angesichts hoher Infektionszahlen und stark belasteter Kliniken. Nach der Sommerpause seien zum Erfahrungsaustausch die Kollegen aus Hessen eingeladen, die schon länger in der Opposition gegen Schwarz-Grün sind.

Auf Pellworm machte Midyatli erhebliche Mängel im Bevölkerungs- und Küstenschutz aus. Zudem seien Trinkwasserleitungen marode. Die SPD-Landeschefin sieht ihre Partei gut motiviert für die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Hoffnung ziehen die Sozialdemokraten Midyatli zufolge auch daraus, dass viele Wähler bei verschiedenen Wahlen unterschiedlich abstimmen. Davon hätten bei der Europawahl 2019 die Grünen profitiert, bei der Bundestagswahl 2021 die SPD und jetzt bei der Landtagswahl die CDU.