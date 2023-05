SPD fordert Landesbürgschaften in Milliardenhöhe

Kiel (dpa/lno) –

Mit Landesbürgschaften von bis zu zwei Milliarden Euro für Stadt- und Gemeindewerke sowie genossenschaftliche Betreiber will die SPD den Aufbau kommunaler Wärmenetze in Schleswig-Holstein finanziell absichern. Dazu hat die Fraktion einen Antrag für die Mai-Sitzung des Landtags eingebracht. Wenn nötig, soll das Land auch mit zusätzlichem Eigenkapital helfen. Da Investitionen in Wärmenetze sehr teuer seien, müsse das Land finanziell helfen, heißt es zur Begründung. «Ein Wärmenetz ist in den allermeisten Städten und Gemeinden die günstigste und sozial gerechteste Form der Wärmeversorgung.»

Die Alternative dazu sei, dass jedes Haus mit Wärmepumpe, Solaranlage, Speicher und Dämmung einzeln klimaneutral gemacht wird. Das würde viele Menschen dazu zwingen, sich zu verschulden, hieß es. «Deshalb ist es der bessere Weg, wenn der Staat die Kosten übernimmt und sie langfristig von allen gemeinsam getragen werden.» Nach dem Willen der SPD soll sich die Landesregierung auch dafür einsetzen, dass überall da, wo die kommunale Wärmeplanung ein Wärmenetz vorsieht, kein Verbot von Öl- und Gasheizungen greift.

«Der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft rechnet mit Kosten von mindestens sechs Milliarden Euro für eine sozial gerechte und ökonomisch effiziente Wärmewende», erläuterte SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller. «Das Geld wird benötigt, um die Wärmeerzeugung auf klimaneutrale Energiequellen umzustellen und zusätzliche Leitungen für die Wärmeversorgung zu verlegen.» Die Kosten dafür könnten nur langfristig auf die Preise umgelegt werden. Zudem hätten die Stadt- und Gemeindewerke viele weitere wichtige Aufgaben beim klimaneutralen Umbau, die ebenfalls Geld kosteten. «Deshalb muss das Land den Ausbau der klimaneutralen Wärmeerzeugung unterstützen.»