SPD feiert Tschentscher bei Wahlkampfauftakt

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Auftakt, der an Parteiversammlungen in den USA erinnerte, und prominenter Unterstützung aus Wien ist die Hamburger SPD in den Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl gestartet. Mit tosendem Applaus und «Peter, Peter»-Rufen wurde Bürgermeister Peter Tschentscher dabei als Spitzenkandidat zusammen mit seinem Wiener Amtskollegen Michael Ludwig von rund 270 geladenen Gästen im Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof empfangen.

«Wir wollen in Hamburg weiter Verantwortung tragen, wir wollen Peter Tschentscher wieder ins Bürgermeisteramt bringen», sagte die SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhard.

Tschentscher: Ziele nicht nur verkündet, sondern auch erreicht

«Hamburg vereint» – das sei das Motto des Wahlkampfs und die Message für fünf weitere Regierungsjahre der SPD, sagte Tschentscher. «Das ist der Kern unseres Programms: die Dinge zusammenzuführen.» Als Beispiele nannte er Wirtschaft und Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung, Bildungs- und Seniorenpolitik sowie Demokratie und Freiheit mit innerer Sicherheit.

Er verwies auf die Erfolge Hamburgs seit der Übernahme der Regierungsverantwortung von Schwarz-Grün 2011 etwa im Bildungsranking oder dem sozialen Wohnungsbau. Es reiche nicht, nur gute Ideen in die Welt zu setzen – sie müssten auch umgesetzt werden. Die SPD habe da eine gute Bilanz. «Wir haben unsere Ziele nicht nur verkündet, sondern auch erreicht», sagte Tschentscher.

Ludwig: Lebenswerte Städte sind Bollwerk für geeintes Europa

Es sei kein Zufall, dass die lebenswertesten Städte in Europa, «und dazu gehören Hamburg und Wien, von Sozialdemokraten regiert werden», sagte Ludwig. Damit komme den Städten mit ihrer Vielfalt und Diversität auch eine wichtige Bedeutung für den Erhalt der europäischen Einheit zu. «Wir sind ein Bollwerk für ein gemeinsames Europa», sagte der Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien.