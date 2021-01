SPD dringt auf schärfere Corona-Kontrollen

Johanne Modder (SPD), Vorsitzende ihrer Fraktion im Niedersächsischen Landtag, hält während einer Sondersitzung des niedersächsischen Landtags zur Corona-Krise eine Rede. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv

Hannover (dpa/lni) – Die SPD im niedersächsischen Landtag fordert eine striktere Einhaltung der Corona-Regeln. «Ich bin sehr dafür, dass wir schärfer kontrollieren», sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch in Hannover. Viele Bürger hielten sich bereits sehr genau an die Maßnahmen, sagte sie. Diese Menschen hätten ein Recht darauf, dass diejenigen, die das nicht tun, zur Ordnung gerufen werden. «Das heißt nicht, dass ich die Nachbarn aufwiegeln will zu melden, sondern dass man an die Leute appelliert: Bitte haltet euch jetzt wirklich an die Beschränkungen.»

Mehr Kontrollen seien beispielsweise bei Firmen mit Leiharbeitern angebracht, sagte Modder. «Die werden morgens mit Bullis zur Arbeit gebracht und abends wieder abgeholt. Da würde ich mir wünschen, dass man da auch mal guckt, ob die alle Masken tragen.» Auch beim Einkaufen sollten Sicherheitskräfte die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Die Regelbrecher rief sie dazu auf, sich die Sterbezahlen in der Pandemie anzusehen. «Hinter jedem Toten steht eine Familie, die trauert», betonte Modder. In Niedersachsen sind bisher 2810 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erfasst.