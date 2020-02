SPD: CDU soll Thüringer Landesverband zum Einlenken bringen

Springe (dpa) – Nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen fordert die SPD die Bundes-CDU zum Handeln auf, zeigt sich aber mit Blick auf die große Koalition optimistisch. «Ganz klar hat die Bundes-CDU Verantwortung, den Landesverband zum Einlenken zu bringen oder Konsequenzen zu ziehen», sagte Parteichefin Saskia Esken am Mittwoch in Springe bei Hannover. Die SPD stelle sich die Frage eines Ausstiegs aus der großen Koalition in Berlin nach dem Debakel in Thüringen derzeit nicht. «Wir sind hoffnungsfroh, dass wir zu einer guten Einigung kommen.»

Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans sagte: «Meine konkrete Erwartung ist, dass das Ergebnis, was heute in Thüringen zustande gekommen ist, keinen Bestand hat». Möglich seien Neuwahlen oder ein Misstrauensvotum. «Der Wählerwille ist mit Füßen getreten worden.»

Der FDP-Politikers Thomas Kemmerich war am Mittwoch überraschend zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er hatte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang – mit Stimmen aus dem Lager von CDU und AfD – gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.