SPD-Bus in Büchen in Brand – Polizei ermittelt

Büchen (dpa/lno) –

Ein Wahlkampfbus der SPD ist in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg in Brand geraten. «Wir gehen von Brandstiftung aus und ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei niemand. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf die Täter. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, verurteilte die Tat als «feigen Angriff». Gewalt und Zerstörung gegen Parteien und Politikerinnen und Politiker seien absolut inakzeptabel, im Wahlkampf genauso wie sonst.