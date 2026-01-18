SPD bleibt Nummer eins – Linke verdoppeln Mitgliederzahl

Die SPD ist trotz leichter Verluste weiter die mitgliederstärkste Partei in Hamburg. Die Linken haben den größten Zuwachs, konnten die Zahl ihrer Mitglieder mehr als verdoppeln. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die SPD bleibt trotz eines kleinen Rückgangs die mit Abstand mitgliederstärkste Partei in Hamburg. Ende vergangenen Jahres habe die Regierungspartei unter ihren Vorsitzenden Melanie Leonhard und Nils Weiland 10.064 Mitglieder gehabt, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Jahr zuvor seien es noch 10.377 Genossinnen und Genossen gewesen – also 313 Mitglieder mehr.

Grüne zweitgrößte Partei in Hamburg

Auf Platz zwei liegen die Grünen mit ihren Landesvorsitzenden Selina Storm und Leon Alam. Sie konnten die Zahl der Mitglieder im Jahr der Bundestags- und Bürgerschaftswahl um 1.169 auf 6.772 erhöhen. Insgesamt verzeichneten sie 2025 den Angaben zufolge 1.531 Beitritte und 564 Austritte. Eine Sprecherin wies aber darauf hin, dass es bei den Kreisverbänden vermutlich noch unbearbeitete Mitgliedsanträge gebe, so dass sich die Zahlen noch etwas ändern könnten.

Den mit Abstand größten Mitgliederzuwachs verzeichneten die Linken. Auch dank der populären Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Heidi Reichinnek, schoss die Mitgliederzahl geradezu in die Höhe. Nach Parteiangaben konnten die Hamburger Linken mit ihren Landessprechern Sabine Ritter und Thomas Iwan die Zahl der Mitglieder von 2.156 auf 5.529 mehr als verdoppeln. Zudem überzeugte die Partei viele junge Leute. So sind den Angaben zufolge 44 Prozent der Mitglieder jünger als 31 Jahre.

CDU konstant bei rund 6.000 Mitgliedern

Bei der CDU Hamburg als Oppositionsführerin in der Hamburgischen Bürgerschaft änderte sich dagegen kaum etwas. Die Partei unter ihrem Vorsitzenden Dennis Thering habe in der Hansestadt weiter rund 6.000 Mitglieder, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Ein- und Austritte sowie Todesfälle hielten sich 2025 die Waage.» Die AfD ließ die Anfrage nach der Mitgliederzahl unbeantwortet.

Die FDP – sie hat nach dem Scheitern der Ampelkoalition in Berlin den Einzug in den Bundestag und auch in die Hamburgische Bürgerschaft deutlich verpasst – gibt sich tapfer. «Mit 159 Neueintritten gibt es weiterhin Menschen, die sich bewusst für liberale Politik engagieren möchten – auch in einem anspruchsvollen politischen Umfeld», erklärte die Partei. Mit 1.782 Mitgliedern verfüge die FDP Hamburg weiterhin über eine tragfähige Basis – Anfang vergangenen Jahres waren es noch mehr als 2.000.