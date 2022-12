SPD besorgt über Situation im Strafvollzug

Kiel (dpa/lno) –

In den schleswig-holsteinischen Gefängnissen haben sich seit 2018 insgesamt 24 Übergriffe von Gefangenen auf Vollzugsbeamte ereignet. Allein in diesem Jahr gab es 7 solcher Vorfälle, wie aus der Regierungsantwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Niclas Dürbrook und Marc Timmer hervorgeht. «Die Tätigkeit im Strafvollzug ist enorm gefährlich und fordernd, eine optimale Ausstattung und Ausbildung zwingend erforderlich», kommentierte Dürbrook. «Die Antwort auf unsere Fragen zeigt, dass die Realität in Schleswig-Holsteins Justizvollzugsanstalten leider oftmals eine andere ist.» Dürbrook verwies auf eine Geiselnahme durch einen Gefangenen in dieser Woche in einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen-Anhalt. «Auch in Schleswig-Holstein gibt es jedes Jahr Übergriffe auf Vollzugsbeamte im Strafvollzug, allein vier waren es seit Jahresbeginn in der JVA Kiel.»

Die Schutzausrüstung für besonders kritische Situationen sei nicht für alle Körpergrößen passend, stellte Dürbrook anhand der Regierungsangaben fest. «Es muss umgehend sichergestellt werden, dass Schutzausrüstung auch für kleine und große Beamte vorgehalten wird, im Zweifel in Zusammenarbeit mit der Landespolizei, die solche Ausrüstung hat.» Weil es Probleme beim Schießtraining gebe, dürfe weniger als die Hälfte der Vollzugsbeamten in der JVA Kiel derzeit noch eine Schusswaffe tragen. «Dieser Zustand ist nicht haltbar und muss unmittelbar angegangen werden.» Es sei schwer nachvollziehbar, warum die Landesregierung nicht längst energisch reagiert habe, obwohl die Situation im Vorjahr wohl noch dramatischer gewesen sei.

«Wenn nur noch zwölf Prozent der Beschäftigten in der JVA Neumünster beispielsweise eine aktuelle Fortbildung zum Umgang mit dem Pfefferspray absolviert haben, muss die Ministerin das Thema Fortbildungen zur Chefsache machen», forderte der SPD-Justizpolitiker Marc Timmer. Regelmäßige Fortbildungen der Beamten seien aus Sicherheitsgründen zwingend notwendig.

Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung an den Standorten des Universitätsklinikums keine extra gesicherten Krankenzimmer einrichten möchte. «Die Bewachung von Gefangenen bei Krankenhausaufenthalten ist extrem personalintensiv», erläuterte Timmer. Zusätzliche gesicherte Krankenzimmer nach dem Vorbild des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster könnten hier in Anbetracht der angespannten Situation helfen. Die SPD will von der Landesregierung einen Bericht im Innen- und Rechtsausschuss im Januar fordern. «Die Situation der Beschäftigten im Strafvollzug ist nicht hinnehmbar», meinte Timmer.