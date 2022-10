SPD auch bei symbolischer Wahl unter Schülern stärkste Kraft

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Knapp 190.000 Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 7 haben in Niedersachsen an der «Juniorwahl», einer symbolischen Wahl, ihre Stimmen abgegeben. Stärkste Kraft bei der Abstimmung wurde, wie auch bei der Landtagswahl am Sonntag, die SPD mit 22,7 Prozent der Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen bekamen die sonstigen Parteien mit 20,8 Prozent, gefolgt von der CDU mit 18 Prozent. Die Grünen erreichten bei der Abstimmung 15,4 Prozent, die FDP 12,6 Prozent und die AfD 10,5 Prozent. Insgesamt 635 Schulen hatten an der Aktion teilgenommen.

Gewählt wurde in der Woche vor den Landtagswahlen in Niedersachsen. Zuvor wurde die Abstimmung in verschiedenen Unterrichtsfächern wie Sozialkunde, Geschichte aber auch Mathematik mit Schulprojekten vorbereitet. Mitmachen konnten ganze Schulen sowie einzelne Klassen. Das Land hatte die Aktion mit 150.000 Euro gefördert.