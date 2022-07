SPD-Abgeordneter Dürbrook für bundesweites 365-Euro-Ticket

Kiel (dpa/lno) –

Der schleswig-holsteinische SPD-Verkehrspolitiker Niclas Dürbrook hat eine Anschlussregelung für das auf drei Monate angelegte und Ende August auslaufende 9-Euro-Ticket gefordert. «Persönlich habe ich große Sympathie für den Vorschlag eines bundesweit gültigen 365-Euro-Jahrestickets für den Nahverkehr», sagte Dürbrook am Montag. 31 Millionen Nutzer des 9-Euro-Tickets im Juni seien ein riesiger Erfolg.

Es sei gelungen, Menschen mit einem günstigen und unkomplizierten Angebot für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, die ihn vorher nicht genutzt hätten, sagte Dürbrook. «Es wäre verrückt, diesen Erfolg zu verspielen. Darum braucht es schnellstmöglich ein verlässliches Nachfolge-Angebot, um Menschen vom dauerhaften Umstieg auf Bus und Bahn zu überzeugen.» Dafür seien Bund und Länder gemeinsam in Verantwortung.

Als Anschlussregelung für das auf drei Monate angelegte und Ende August auslaufende 9-Euro-Ticket wird unter anderem über ein 365-Euro-Jahresticket debattiert. CSU-Chef Markus Söder hatte sich am Wochenende für ein solches Ticket ausgesprochen, das für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland gelten soll. Die Verbraucherzentralen hatten unlängst ein 29-Euro-Monatsticket vorgeschlagen, also in ähnlicher Größenordnung wie Söder.