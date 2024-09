Hamburg (dpa/lno) –

Auf ein SPD-Abgeordnetenbüro in Hamburg-Barmbek ist in der Nacht auf Sonntag ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte beschmierten das Gebäude mit roter Farbe und schrieben unter anderem «Kriegstreiber stoppen», wie das Lagezentrum der Polizei am Montag mitteilte. Auch eine Art «Hammer und Sichel»-Symbol sei zu sehen gewesen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Zuvor hatten Medien berichtet.