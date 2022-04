Spaziergänger genießen den sonnigen Ostermontag

Hannover (dpa/lni) –

Auch am letzten Osterfeiertag haben viele Niedersachsen das sonnige Wetter für einen Ausflug genutzt. In der Landeshauptstadt Hannover etwa waren am Ostermontag bei schönstem Sonnenschein rund um den Maschsee und die Herrenhäuser Gärten viele Spaziergänger unterwegs. Die Höchsttemperaturen lagen in Niedersachsen zwischen 16 und 20 Grad bei nur wenigen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Erst in der Nacht auf Dienstag zieht es sich demnach etwas zu und im Süden kann es sogar neblig werden. Die Temperaturen fallen auf bis zu 0 Grad im Wendland und bis zu 7 Grad auf den Inseln.

Am Dienstag ziehen vor allem östlich der Weser dichte Wolken auf. In den übrigen Landesteilen bleibt es weiter sonnig. Die Höchsttemperaturen im Osten liegen bei 14 Grad, im Westen bei 18 Grad.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt der Vorhersage nach aber meist trocken. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad wird es ein bisschen kühler.