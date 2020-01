Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Spaziergänger hat im Hamburger Stadtteil Hausbruch einen toten Mann gefunden. Der Polizei zufolge lag der leblose Körper am Montagabend in einem Wassergraben. Wie der Mann gestorben war, war zunächst unklar. Die Leiche lag nach ersten Erkenntnissen jedoch schon länger im Wasser. Sie wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Fund berichtet.

Bericht Mopo