Hameln (dpa/lni) –

Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Hameln einen leblosen Mann gefunden. Alarmierte Rettungskräfte konnten im Krankenhaus nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Fremdverschulden sei auszuschließen, hieß es. Der bisher unbekannte, etwa 60 Jahre alte Mann sei möglicherweise erfroren. Er wurde an einem Uferweg an der Weser entdeckt.