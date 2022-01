Spaziergänger findet Sprengboje am Strand von Juist

Juist (dpa/lni) – Ein Spaziergänger hat am Strand der Insel Juist einen angespülten Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und die Polizei alarmiert. Da zunächst unklar war, welche Gefahr von dem Gegenstand ausging, suchten die Inselbeamten Rat beim Kampfmittelbeseitigungsdienst, wie die Polizei in Aurich am Freitag mitteilte. Die Experten identifizierten den Fund als Sprengboje – der innenliegende Sprengsatz war bereits ausgespült, so dass von dem Sprengkörper keine Gefahr mehr ausging.

Die Polizei lobte in einer Mitteilung das umsichtige Verhalten des Spaziergängers. Immer wieder werde altes Kriegsmaterial an Nordseestränden angespült, hieß es. Finder sollten die Gegenstände, etwa mögliche Blindgänger, auf keinen Fall transportieren oder untersuchen, sondern umgehend die Polizei verständigen.

