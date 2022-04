Spaziergänger finden Toten mit Brandwunden

Zarrentin (dpa) –

Nach dem Fund eines toten Mannes bei Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Damit sollen Identität und die Todesursache des Toten genauer geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Ludwigslust sagte. Spaziergänger hatten die Leiche mit Brandverletzungen am Sonntagvormittag in einem Waldstück am Schaalsee gefunden. Es könne sich um einen 76-jährigen Mann aus dem benachbarten Niedersachsen handeln, der mit einem Auto dort hingefahren war, hieß es. Er habe wohl an einem Feuer persönliche Papiere verbrannt. Weitere Umstände seien noch unklar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht.