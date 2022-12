Lübeck (dpa/lno) –

Spaziergänger haben in Lübeck einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In einer Parkanlage fanden sie am Dienstag einen 1,40 Meter großen toten Wels. Der Süßwasserfisch habe auf einer Decke gelegen, die mutmaßlich zum Transport benutzt wurde, wie die Polizeidirektion Lübeck am Mittwoch mitteilte. Wie der Fisch in den Park gelangte, und wer ihn dort abgelegt hat, konnte bisher nicht ermittelt werden, sagte ein Sprecher.