Spatenstich für zweite Kurzzeitpflegeeinrichtung im Norden

Spatenstich: 46 Plätze allein für die Kurzzeitpflege sollen ab dem kommenden Jahr in Flensburg zur Verfügung stehen. Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

In Flensburg soll eine neue Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 46 Plätzen entstehen. «Diese Art von Einrichtungen sind ganz wichtig, um pflegende Angehörige zu entlasten», sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) beim ersten Spatenstich für die neue Einrichtung.

«Besonders wenn eine pflegebedürftige Person nach einem Krankenhausaufenthalt kurzfristig für begrenzte Zeit einen Pflegeplatz braucht, bietet die solitäre Kurzzeitpflege Entlastungsmöglichkeiten.» Gleichzeitig unterstütze sie die Pflegebedürftigen dabei, bald wieder in ihr eigenes Zuhause zurückkehren zu können.

Mit der Einrichtung werde eine Lücke geschlossen, die seit Jahren bedauert werde, sagte Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos). «Die Nachfrage wird größer.»

Da es so einen großen Bedarf überhaupt an Pflegeplätzen gebe, könne die Kurzzeitpflege in den Einrichtungen gar nicht mehr geleistet werden, sagte Kirsten Boysen. Sie ist mit ihrer Familie Trägerin der Einrichtung. Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan betreibt sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereits eine Pflegeeinrichtung.

Wohnheim für angehende Pflegekräfte als weiteres Projekt

Ein weiterer Baustein des Projekts ist ein angrenzendes Wohnheim für Auszubildende und Studierende. Hier sollen die 40 angehenden Pflegekräfte wohnen können, die ihre Ausbildung in den Einrichtungen der Familie oder der Universität Flensburg absolvieren, sagte Stefan Boysen.

Das Land Schleswig-Holstein fördert den Bau der Einrichtung mit 2,3 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für kommendes Jahr geplant. Es wird nach Angaben der Ministerin die zweite Einrichtung dieser Art in Schleswig-Holstein sein, die das Land mitfinanziert.

In Nordfriesland wurde im Sommer 2023 eine Einrichtung mit 30 Plätzen eröffnet. Zusätzlich gibt es in Schleswig-Holstein 1.723 Plätze für die eingestreute Kurzzeitpflege. Laut Ministerin mache das Land «sehr viel Werbung» für weitere Projekte wie in Flensburg und Niebüll. Es werde weiterhin möglich sein, solche Plätze zu schaffen.